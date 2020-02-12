Коронавирус нашли еще у 40 человек на Diamond Princess

Новый тип пневмонии, который вызывает коронавирус 2019-nCoV, выявлен еще у 40 человек на круизном судне Diamond Princess в порту японского города Йокогама. Среди заболевших — 39 пассажиров и сотрудник медицинских служб, сообщил сайт «Киодо Цусин» со ссылкой на данные Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Общее число заразившихся на судне людей достигло 175. В настоящее время нет информации о гражданстве новых заболевших.

Diamond Princess был поставлен на карантин 3 февраля после выявления в Токио пассажира, заболевшего новым типом пневмонии на борту судна. Пришлось досрочно завершить запланированный двухнедельный маршрут и направить круизный лайнер в док у Йокогамы, чтобы проверить температуру и состояние здоровья каждого человека, находившегося в плавании.

Всего на лайнере было около 3,7 тысячи человек из 50 с лишним государств, в том числе и 24 гражданина России.