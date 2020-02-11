Пост замминистра спорта РФ занял экс-премьер Чечни

Бывший премьер Чечни Одес Байсултанов назначен на должность замминистра спорта России.

Как сообщает NEWS.ru, такое решение принял глава российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр РФ освободил Байсултанова от должности первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа, которую тот занял в 2016 году.

По данным издания, Байсултанов проработал в органах власти Чечни более 20 лет, а в 2007-2012 годах возглавлял кабмин республики.

В конце января Михаил Мишустин говорил, что вице-премьеры будут нести персональную ответственность за работу ведомств, которые они курируют.



Он также потребовал от членов правительства не давать необоснованных обещаний, особенно насчет расходования средств резервного фонда кабмина.

