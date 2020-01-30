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Мишустин: вице-премьеры будут нести персональную ответственность

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Вице-премьеры будут нести персональную ответственность за работу ведомств, которые они курируют. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, координация деятельности всех министерств, ведомств и служб, находящихся в прямом подчинении правительства, «будет закреплена конкретно за вице-премьером». Подобная конструкция, отметил Мишустин, предполагает личную ответственность каждого вице-премьера за результаты работы вверенного ему ведомства, а также создает «определенную властную вертикаль».

Кроме того, Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы не допустить распространения китайского коронавируса на территории России.

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