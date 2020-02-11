Приехавших в Польшу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь

В польском городе Торунь приезжие из России, Украины и Белоруссии были избиты из-за того, что говорили по-русски.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, поздно ночью неизвестные с криками «Польша для поляков» напали на группу из пяти человек, среди которых были иностранцы, а также местные жители.

Один из пострадавших, проживающий в Торуни, написал в Facebook, что у его коллеги, поляка-репатрианта, сломана кость черепа. По его словам, нападавшие даже не испытывали угрызений совести из-за того, что ударили девушку. При этом никто из прохожих не пытался остановить нападавших и помочь иностранцам.

«Я побывал в разных странах. Будь то Россия, Украина или Китай — везде ко мне относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей», — говорится в сообщении пострадавшего.

Он также отметил, что в последнее время подобные случаи нападений на национальной почве участились.

В полиции сообщили, что инцидент попал на камеры видеонаблюдения. В настоящее время правоохранители пытаются установить личности преступников, пишет газета.

Ранее сообщалось, что в Киеве за русскую речь избили женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. В итоге у нее был сломан нос и выбиты зубы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко назвал этот инцидент преступлением против человечности.