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Депутат Рады осудил избиение женщины за русскую речь

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© Коллаж/Ridus

© Коллаж/Ridus

Депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко назвал преступлением против человечности жестокое избиение женщины в Киеве за русскую речь.

Ранее сообщалось, что несколько неизвестных настолько сильно избили женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, что у нее в итоге был сломан нос и выбиты зубы. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

По мнению Журавко, подобные события способны окончательно расколоть украинское общество. «Это же какими надо быть подонками, чтобы так бить женщину?» — возмутился он в беседе с ФАН. Больше всего депутата возмутил тот факт, что избили женщину за то, что она говорила на русском языке.

По его словам, это далеко не первый подобный случай. «И во Львове такое происходило, и ранее в Киеве, и во многих других городах», — рассказал он изданию.

Журавко подчеркнул, что, начиная с 2014 года, государство всячески пытается столкнуть людей лбами на языковой почве. Он считает, что таким образом украинцев разделяют и властвуют над ними.

Ранее сообщалось, что врач-стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич отказалась лечить русскоязычных пациентов, если они не перейдут на украинский язык.

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