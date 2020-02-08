Приехавшие из КНР петербуржцы пожаловались на принудительную госпитализацию

Жители Санкт-Петербурга, вернувшиеся из Китая, пожаловались на то, что их госпитализировали принудительным способом.

В документе Роспотребнадзора, который опубликовала «Фонтанка», врачам Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина предписано «обеспечить незамедлительную госпитализацию лиц с синдромами ОРВИ, возникшими в течение 14 дней после возвращения из КНР».

Несколько жительниц Петербурга рассказали журналистам, что после их обращения к врачам с жалобами на боли в горле или насморк они были принудительно помещены в изолированные палаты для заразных больных.

По словам еще одного петербуржца, его госпитализировали на 14 дней после обращения в поликлинику с кашлем. Он объяснил, что по возвращении из Таиланда 17 января с пересадкой в аэропорту Пекина, он пробыл там всего 4 часа.

Госпитализированные также рассказали, что двери в палаты запираются на магнитный замок, окна не открываются, а еда подается через бокс в стене.

Женщина, оказавшаяся в такой палате, сняла все на видео.

Ранее сообщалось, что россияне, эвакуированные из эпицентра эпидемии коронавируса в Китае и размещенные в санатории «Градостроитель» в поселке Винзили в окрестностях Тюмени, начали публиковать в соцсетях свои впечатления от пребывания в карантинном центре.

На данный момент в России подтверждены два случая заражения коронавирусом — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане КНР.



По последним данным, в материковом Китае от коронавируса умерли уже 722 человека, число зараженных составляет 34 546 человек, а выздоровевших — 2050 человек.