Возведение элитного жилья на месте Иркутского острога признано незаконным

Разрешение на строительство элитной высотки в историческом центре Иркутска суд признал незаконным.

Как сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда Иркутска, это решение было принято после рассмотрения иска руководителя общественной организации «Наследие» Дмитрия Разумова.

Истец требовал признать незаконным разрешение на возведение элитного жилья на берегу Ангары, недалеко от места, где в XVII веке был заложен Иркутский острог.

Место на карте, где собирались строить высотку

Ответчиком в суде выступала администрация Иркутска, выдавшая частной компании разрешение на застройку в мае 2019 года.

«Требования истца, который просил признать разрешение на строительство жилья незаконным, удовлетворены», — сообщил собеседник агентства.

Примечательно, что в советские времена на этом месте находилась чаеразвесочная фабрика. В 1990-е годы она прекратила свое существование.



Чаеразвесочная фабрика в Иркутске

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