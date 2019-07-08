В Серебряном бору вместо обещанного спортцентра построили рай для олигархов

Более двух лет москвичи безуспешно требуют от властей призвать главу холдинга «Ташир» Самвела Карапетяна к ответу за порчу парка Серебряный бор. В свое время Карапетян получил в этом парке участок под строительство центра водных видов спорта. Однако строить бизнесмен начал вовсе не общедоступный спортивный комплекс, а приватный рай для олигархов: элитный поселок, состоящий из роскошных вилл и таунхаусов.

В четверг, 4 июля, жители района Хорошёво-Мнёвники в очередной раз обратились по этому поводу в прокуратуру. Люди продолжают настаивать на проверке соблюдения действующего законодательства должностными лицами из мэрии Москвы и застройщиком «Виртус-Р», который является частью холдинга Карапетяна.

Решение о строительстве в Серебряном бору центра водных видов спорта было принято еще во времена мэра Юрия Лужкова. Согласно условиям соглашения, московское спортивное общество «Динамо» должно было получить сам спортивный объект, а инвестор — территорию для постройки гостиницы и прочих коммерческих заведений.



Потом стройка была по каким-то причинам заморожена. А в 2016 году, когда мэром Москвы уже был Сергей Собянин, в данный проект внезапно были внесены правки. «Динамо» вообще было вычеркнуто без какой-либо компенсации, а договор перерегистрировали полностью на инвестора, — рассказал «Ридусу» один из местных активистов, юрист Иван Ёжиков.

После перерегистрации документа Карапетян охладел к спорту напрочь. Таким образом, вместо спортивного комплекса в «Серебряном бору появились виллы и таунхаусы.



«Мы начали писать жалобы. Но на жалобы — а мы писали во все инстанции, в том числе и президенту России — нам отвечали, что это спортивный объект, таунхаусов там нет. При этом параллельно на сайтах агентств недвижимости появились объявления о начале продаж домов и таунхаусов в Серебряном бору», — добавил Ёжиков.

Дома для богатых людей, построенные в Серебряном бору вместо общедоступного водного стадиона. Александр Родионов. © Ridus

В настоящий момент жилая часть элитного поселка построена и введена в эксплуатацию. При этом в документах сооружения по-прежнему значатся как спортивный центр «Динамо».



«Нас продолжают убеждать в том, что это вовсе не элитные дома, а гостиничный комплекс для временного проживания спортсменов. Хотя, если открыть официальные градостроительные решения, то там сауны, хамамы и комнаты для прислуги — в общем, вещи не очень совместимые с временным проживанием спортсменов», — сказал Иван Ёжиков.



Сейчас инвестор приступил к возведению административного корпуса, где расположатся фитнес-цетр, магазин и прочие инфраструктурные объекты.

«Нам обещали, что спортивный центр построят в рамках второго этапа. Но есть один нюанс. В ходе первого этапа они застроили целиком весь участок. Так что спортивный комплекс строить им попросту негде. Очевидно, никто его тут строить и не собирался», — заключил юрист.



Кстати, в рекламных проспектах указано, что у жильцов нового элитного поселка будет частная набережная. По словам Ивана Ёжикова, это грубое нарушение водного кодекса. Согласно закону, напомнил юрист, 20 метров береговой полосы должны находиться в общественном пользовании.

«Доступ уже перекрыт, — возмущается Ёжиков. — Для отписок в госорганы крайнюю секцию забора снимают, фотографируют, а потом эту секцию возвращают обратно».

