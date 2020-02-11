Рабочая группа предлагает сделать семь человек пожизненными сенаторами

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции РФ предложила увеличить до тридцати количество сенаторов, которые могут быть направлены в Совет Федерации президентом России. Причем семь из них, по мнению представителей группы, должны работать пожизненно.

«Есть понимание, что от РФ будет предложено 30 сенаторов, которых будет предлагать президент, семь из них в той норме, которую мы сейчас взяли за основу, будут пожизненно работать в Сенате», — цитирует ТАСС сопредседателя рабочей группы, главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Согласно действующим нормам глава государства наделен правом назначать в Совет Федерации не более 10% от общего состава данного органа.

Ранее научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян заявил, что практика пожизненного назначения сенаторов давно существует в Италии. Там, по словам Чубурьяна, пожизненными сенаторами являются люди, имеющие абсолютно знаковое положение в обществе. Это видные общественники, врачи, ученые и деятели культуры.

Во время своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о готовящихся поправках к Конституции. А 23 января глава государства внес соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов Госдумы. Нижняя палата парламента поддержала его в первом чтении.

Проект Путина предусматривает расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного Закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.