В рабочей группе по Конституции предлагают назначать сенаторов пожизненно

Рабочая группа по подготовке инициатив поправках в Конституцию РФ рассмотрит вопрос увеличения числа сенаторов, делегируемых в Совет Федерации главой государства, а также вопрос о пожизненном назначении сенаторов. Об этом рассказал член рабочей группы, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

По словам Чубурьяна, практика пожизненного назначения сенаторов давно существует в Италии. Там пожизненными сенаторами являются люди, имеющие абсолютно знаковое положение в обществе. Это видные общественники, врачи, ученые и деятели культуры.

«Мне кажется, такая практика наполнила бы Совет Федерации более очевидным для всех представительством», — сказал член группы в интервью ТАСС.

Как сообщил председатель рабочей группы, член Совета Федерации Андрей Клишас, идея увеличения числа сенаторов будет сначала обсуждаться с регионами. Затем Совфед сформирует свою позицию по данному вопросу.

Клишас отметил, что в случае принятия данной поправки к новым сенаторам будут предъявляться такие же требования, как и к любым другим лицам, имеющим парламентский статус. В частности, речь идет об ограничении на иностранное гражданство или вид на жительство.