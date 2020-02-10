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Nissan может приостановить выпуск машин в РФ из-за коронавируса

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Автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге. © Александр Демьянчук/ТАСС

Автомобильный завод Nissan в Санкт-Петербурге. © Александр Демьянчук/ТАСС

Выпуск автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, возможно, будет приостановлен в марте.

Как сообщил «Интерфаксу» представитель компании, это может произойти из-за введенного после вспышки коронавируса простоя на принадлежащих концерну китайских предприятиях, которые производят комплектующие.

«Если предприятия в Китае запустятся 17 февраля, то завод в Санкт-Петербурге будет работать в штатном режиме», — пояснил собеседник агентства. В противном случае в марте возможна приостановка.

В настоящее время речь о простое не идет, поскольку имеется достаточный запас компонентов.

Ранее в Счетной палате РФ предположили, что эпидемия коронавирусной инфекции окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику.

Также сообщалось, что карантин, объявленный в Китае из-за коронавируса, лишил работы более тысячи российских специалистов, работающих в КНР.

По данным на 10 февраля, в Китае и других странах мира коронавирусом 2019-nCoV заражены 40 625 человек, скончались от пневмонии нового типа 910 пациентов. За пределами Китая отмечены два случая смерти зараженных — на Филиппинах и в Гонконге. Выздоровели при этом 3344 человека.

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