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Запуск грузовика Cygnus на МКС отменили за две минуты до старта

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© Twitter

© Twitter

Старт американской ракеты Antares, которая должна была вывести на орбиту грузовой корабль Cygnus с оборудованием для Международной космической станции (МКС), отложили в прямом эфире телепрограммы NASA. Команда прозвучала примерно за две минуты до запуска.

Antares должна была взлететь в 01:44 по московскому времени. На борту грузовика Cygnus — 1,6 тонны оборудования для МКС, а также научные приборы, посылки для экипажа и другие грузы.

По предварительной информации, озвученной NASA, причиной отмены старта стала неисправность, связанная с работой наземных служб. Ракета и корабль находятся в исправном состоянии. Новая дата запуска станет известна после тщательного расследования инцидента.

Накануне неудачную попытку вывести на орбиту Земли собственный спутник предпринял Иран. Аппарат не смог достичь необходимой скорости.

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