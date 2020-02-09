Иранский спутник «Зафар» не вышел на орбиту

Иран запустил 9 февраля ракету-носитель со спутником собственного производства «Зафар», однако тот не смог выйти на орбиту.

«Ракета-носитель „Симорг“ успешно вывела в космос спутник „Зафар“, — сообщило государственное телевидение Ирана со ссылкой на Минобороны. — Но он не достиг скорости, необходимой для достижения орбиты».

В понедельник, 3 февраля, министр информационно-коммуникационных технологий Ирана заявил, что спутник «Зафар» будет выведен на орбиту до 7 февраля. Позже дата запуска была перенесена на 9 февраля, сообщает ТАСС.

Спутник предполагалось вывести на высоту 530 км.

Ранее Роскосмос отчитался об успешном выведении на орбиту сразу 34 спутников связи британской компании OneWeb.