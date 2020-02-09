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Шторм «Сиара» отменил авиарейсы и перевернул велосипеды в Амстердаме

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© Twitter

© Twitter

Около 240 рейсов были отменены 9 февраля из-за шторма «Сиара» в амстердамском аэропорту Схипхол — одной из самых загруженных воздушных гаваней в Европе. Сильный ветер в Нидерландах валил деревья, сносил крыши зданий. Местами была нарушена работа общественного и даже велосипедного транспорта, пишет агентство Reuters.

В Нидерландах также отменены все футбольные матчи и большинство общественных и спортивных мероприятий на открытом воздухе.

Досталось и одному из самых распространенных у голландцев видов транспорта — велосипедному. Ветер буквально смел двухколесных коней с парковок многих городов.

По данным синоптиков, при порывах скорость ветра в районах, через которые прошел шторм «Сиара» с Атлантического океана, достигала 120 километров в час.

Ранее Сиара также обрушилась на Великобританию и Германию. Пользователи социальных сетей поделились видеозаписями, свидетельствующими о силе ветра и опасности волн в Атлантике.

В Британии самолеты с трудом заходили на посадку.

Британские железные дороги неожиданно столкнулись с новой опасностью — ветер выносил на пути батуты из окрестных населенных пунктов.

Ранее «Ридус» уже сообщал, что из-за шторма с Атлантики более 200 рейсов отменили в аэропортах Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне.

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