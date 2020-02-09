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Из-за циклона в Германии отменено более 200 авиарейсов

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Авиационное и железнодорожное сообщение существенно осложнилось в Германии из-за циклона, достигнувшего 9 февраля северо-запада страны.

В связи с разбушевавшейся стихией уже отменили более 200 рейсов различных авиакомпаний в аэропортах Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне.

«В аэропорту Дюссельдорфа авиакомпании отменили сегодня 111 взлетов и посадок», — говорится в сообщении воздушной гавани в Twitter.

Кроме того, агентство DPA информировало об отмене 100 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Немецкий авиаперевозчик Eurowings отменил вылеты почти во всех аэропортах Германии. «Из-за экстремальной погодной ситуации было принято решение приостановить обслуживание авиарейсов в аэропортах Гамбурга, Берлина, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Также приостановлено железнодорожное сообщение в направлении городов, расположенных на побережье Северного моря. Пассажирам предложено бесплатно поменять билеты.

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