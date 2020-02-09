Уфимские врачи отказались обследовать мужчину на коронавирус
- 09 февраля 2020, 21:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Уфе врачи отказались обследовать 27-летнего мужчину врачи на наличие коронавируса и даже шарахались от него.
Как сообщил порталу ufa1.ru отец молодого человека Владислав, его сын прилетел из Пекина, где работал восемь месяцев, и отправился в инфекционную больницу, чтобы на всякий случай сдать анализы.
«Он простой парень, с ходу на весь коридор заявил, что он прилетел из Пекина и ему бы сдать анализы, чтобы исключить коронавирус», — рассказал изданию Владислав.
По его словам, медперсонал сразу же «растворился», а сына отправили в приемный покой, но находившаяся там женщина, к которой он обратился, убежала от него.
Владислав утверждает, что врачи разговаривали с его сыном через закрытые двери и отправили его на выход через черный ход.
Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга, вернувшиеся из Китая, пожаловались на то, что их госпитализировали принудительным способом.
На данный момент в России подтверждены два случая заражения коронавирусом — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане КНР.
По последним данным, в Китае заразились коронавирусом нового типа 2019-nCoV более 37,1 тыс. человек, умерли 811 человек, а выздоровели более 2,6 тыс. заболевших.
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