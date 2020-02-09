Уфимские врачи отказались обследовать мужчину на коронавирус

В Уфе врачи отказались обследовать 27-летнего мужчину врачи на наличие коронавируса и даже шарахались от него.

Как сообщил порталу ufa1.ru отец молодого человека Владислав, его сын прилетел из Пекина, где работал восемь месяцев, и отправился в инфекционную больницу, чтобы на всякий случай сдать анализы.

«Он простой парень, с ходу на весь коридор заявил, что он прилетел из Пекина и ему бы сдать анализы, чтобы исключить коронавирус», — рассказал изданию Владислав.

По его словам, медперсонал сразу же «растворился», а сына отправили в приемный покой, но находившаяся там женщина, к которой он обратился, убежала от него.

Владислав утверждает, что врачи разговаривали с его сыном через закрытые двери и отправили его на выход через черный ход.

Ранее сообщалось, что жители Санкт-Петербурга, вернувшиеся из Китая, пожаловались на то, что их госпитализировали принудительным способом.

На данный момент в России подтверждены два случая заражения коронавирусом — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане КНР.



По последним данным, в Китае заразились коронавирусом нового типа 2019-nCoV более 37,1 тыс. человек, умерли 811 человек, а выздоровели более 2,6 тыс. заболевших.

