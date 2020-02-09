Жителю Калужской области посоветовали в скорой доехать до больницы на такси

Житель Калужской области по имени Максим сообщил, что в ответ на его просьбу направить бригаду скорой помощи прохожему, которому стало плохо, диспетчер посоветовала ему вызвать такси.

«Мне диспетчер ответила, что скорая сейчас в Совьяках на вызове, а второго экипажа у них нет», — рассказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», отметив, что инцидент произошел еще 18 декабря прошлого года.

По его словам, диспетчер не стала сомневаться в том, что у него есть деньги на такси, и рекомендовала ему привезти больного в приемный покой самому, поскольку скорую придется ждать очень долго.

Максим также вспомнил о том, что, когда он вызвал скорую в этом году, она полчаса ехала из Боровска до Балабаново. Водитель объяснил ему, что на два города работают только две машины скорой помощи. «У нас две машины, одна сломалась», — приводит его слова радиостанция.

Как сообщал «Ридус», в Челябинске родители 4-летнего мальчика с открытым переломом руки более 40 минут не могли дождаться приезда скорой помощи. Диспетчер посоветовала отцу ребенка вызвать такси.