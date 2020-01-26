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В Челябинске скорая так и не приехала к ребенку с открытым переломом

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© Петр Ковалев/ТАСС

© Петр Ковалев/ТАСС

В Челябинске родители 4-летнего мальчика с открытым переломом руки более 40 минут не могли дождаться приезда скорой помощи и теперь ждут публичных извинений.

Отец ребенка вызвал скорую в 20:43 после того, как его сын сломал руку, однако диспетчер посоветовала мужчине вызвать такси.

В 20:44 вызов скорой все-таки был принят. Через 10 минут мужчина позвонил по номеру 112, чтобы уточнить вызов, поскольку рука у ребенка от кисти до локтя был изогнута, и он кричал от боли. «Через 12 минут по тому же номеру говорят: „Звоните в 103“. Там отвечают: „Машина не расписана на вас“», — рассказал отец мальчика порталу 74.ru.

В итоге родителям пришлось везти сына в травмпункт на такси. Туда они попали только к половине десятого вечера, а уже оттуда поехали в больницу.

В администрации Челябинска пообещали разобраться и проверить действия медиков, однако при этом напомнили, что приказ Минздрава разделяет категории вызовов скорой помощи. В мэрии заявили, что перелом не относится к первой категории срочности, пишет издание.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощи пнул пожилую пациентку и уехал.

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