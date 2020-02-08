Самолет МЧС РФ с гуманитарным грузом вылетел в Китай
- 08 февраля 2020, 14:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
С подмосковного аэродрома Жуковский вылетел в Китай транспортный самолет МЧС РФ Ил-76.
Он доставит в КНР медицинские препараты и средства индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Общий объем гуманитарного груза составил 183 кубометра.
Решение о формировании груза было принято по поручению президента РФ Владимира Путина и правительства РФ, пишет агентство.
Накануне стало известно, что США намерены выделить Китаю на борьбу с коронавирусом 100 млн долларов.
По последним данным, в материковом Китае от коронавируса умерли уже 722 человека, число зараженных составляет 34 546 человек, а выздоровевших — 2050 человек.
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