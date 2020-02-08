Самолет МЧС РФ с гуманитарным грузом вылетел в Китай

С подмосковного аэродрома Жуковский вылетел в Китай транспортный самолет МЧС РФ Ил-76.

Он доставит в КНР медицинские препараты и средства индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Общий объем гуманитарного груза составил 183 кубометра.

Решение о формировании груза было принято по поручению президента РФ Владимира Путина и правительства РФ, пишет агентство.

Накануне стало известно, что США намерены выделить Китаю на борьбу с коронавирусом 100 млн долларов.

По последним данным, в материковом Китае от коронавируса умерли уже 722 человека, число зараженных составляет 34 546 человек, а выздоровевших — 2050 человек.

