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На борьбу с коронавирусом США выделят Китаю $100 млн

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© Pixabay

© Pixabay

Американские власти собираются выделить Китаю и другим пострадавшим странам 100 млн долларов на борьбу с коронавирусом, сообщил глава Госдепа США Майк Помпео.

«С гордостью заявляю о дополнительных 100 млн долларах, выделяемых из имеющихся фондов в качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом», — написал он своем Twitter.

Как отмечает «Интерфакс», на этой неделе американский госдеп уже отправил в КНР около 17,8 тонн пожертвованных медикаментов, в том числе маски, халаты, марли, респираторы и другие жизненно необходимые материалы.

Кроме того, Помпео заявил о намерении США увеличить поставки гуманитарной помощи в китайский город Ухань, являющийся эпицентром вспышки нового типа пневмонии.

По последним данным, число заболевших в Китае коронавирусом 2019-nCoV увеличилось до 31 тысячи, а умерло уже 637 человек, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что, по данным на 7 февраля, выздоровел уже 1341 пациент, что на 430 больше, чем накануне.

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