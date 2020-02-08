В квартире главы муниципалитета в Петербурге обнаружено подпольное казино

В Петербурге пресечена деятельность подпольного казино, находившегося в квартире, принадлежащей главе муниципального образования «Введенский» Олегу Калядину, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Он уточнил, что в этой квартире на Кронверкском проспекте в ночь на субботу, 8 февраля, был проведен обыск в рамках дела о сети подпольных казино.

«В результате обыска сотрудники полиции изъяли 1 рулетку, 4 стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки, карты», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Калядин уже дал показания, сообщив, что квартиру сдавал в аренду и происходящим в ней не интересовался.

В настоящее время устанавливается причастность чиновника к незаконному игорному бизнесу.

Ранее «Ридус» писал о том, что сеть подпольных игровых залов ликвидировали в Краснодаре.

Также сообщалось, что житель Ростова-на-Дону замаскировал игорный клуб под салон ритуальных услуг.