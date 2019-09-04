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В Краснодаре ликвидировали сеть подпольных казино

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© pixabay.com

© pixabay.com

В Краснодаре ликвидировали сеть подпольных игровых залов, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В результате проведенной операции правоохранители изъяли 93 единицы игорного оборудования.

Кроме того, в подпольных казино были изъяты программное обеспечение и «черновые» записи бухгалтерии, содержащие сведения о доходах.

Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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