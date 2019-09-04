В Краснодаре ликвидировали сеть подпольных казино

В Краснодаре ликвидировали сеть подпольных игровых залов, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В результате проведенной операции правоохранители изъяли 93 единицы игорного оборудования.

Кроме того, в подпольных казино были изъяты программное обеспечение и «черновые» записи бухгалтерии, содержащие сведения о доходах.

Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.