В Краснодаре ликвидировали сеть подпольных казино
- 04 сентября 2019, 16:21
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Краснодаре ликвидировали сеть подпольных игровых залов, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
В результате проведенной операции правоохранители изъяли 93 единицы игорного оборудования.
Кроме того, в подпольных казино были изъяты программное обеспечение и «черновые» записи бухгалтерии, содержащие сведения о доходах.
Следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
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