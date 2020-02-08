В Китае планирует уволить более 100 российских пилотов

В китайских авиакомпаниях готовятся массовые сокращения летных экипажей, которые коснутся и российских пилотов.

В частности, Hainan Airlines планирует уволить более 100 летчиков из России, а China Southern Airlines (CSA) — около 10.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к летному составу авиакомпаний, речь идет о вынужденном простое без выплат и о досрочном расторжении контрактов.

Он уточнил, что увольняют не только россиян, но в целом сокращают штат иностранного летного состава. CSA, например, отправит во временный простой без сохранения заработной платы всех иностранных пилотов.

Руководитель кадрового центра компании «Авиаперсонал» Анна Ермилина рассказала агентству, что за последние три с половиной года более 500 российских пилотов гражданской авиации уехали на работу в Азию. Основная причина такого массового оттока заключается в существенной разнице в зарплатах. Если в России командир воздушного судна зарабатывает от 350 тыс. до 650 тыс. рублей, то в Китае — 18−25 тыс. долларов.

Причиной сокращения летного состава в Китае Ермилина назвала простой самолетов Boeing 737 MAX, эксплуатация которых запрещена по всему миру после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. Из-за этого CSA пришлось приостановит полеты 24 лайнеров, а Hainan Airlines — 11.

Недавно стало известно, что корпорация Boeing запланировала на середину нынешнего года «безопасное возвращение» в эксплуатацию самолета 737 MAX.