Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам и жертвам нацизма в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Сумма выплаты ветеранам составит 75 тысяч рублей. Бывшие узники концлагерей, тюрем и гетто, а также труженики тыла получат по 50 тысяч рублей.

Согласно указу, деньги положены в том числе проживающим на территории Латвии, Литвы и Эстонии.

Документ вступает в силу со дня подписания, говорится на сайте Кремля.