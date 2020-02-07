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Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам и жертвам нацизма в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Сумма выплаты ветеранам составит 75 тысяч рублей. Бывшие узники концлагерей, тюрем и гетто, а также труженики тыла получат по 50 тысяч рублей. 

Согласно указу, деньги положены в том числе проживающим на территории Латвии, Литвы и Эстонии.

Документ вступает в силу со дня подписания, говорится на сайте Кремля. 

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Комментарии (1)

  • Small 0c84589ccf
    Nina Orekhovaсегодня, 11:00

    Эх, не дожила моя мамочка до таких льгот.... Я-бы на эти деньги смогла её подлечить и она прожила-бы подольше......... Плачу..... не от жадности а от боли за маму и её не лёгкую жизнь из которой она ушла в нелёгкие времена. В прочем, они и сейчас не лёгкие, страх, страх, опасения за следующий день и .... страх перед всякой прибавкой к пенсии т.к. после неё в наших нищенских пенсионных кошельках остаётся денег меньше чем до прибавки!

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