Starliner от Boeing мог разбиться из-за ошибки в программе

Просчет в программном обеспечении мог привести к катастрофе космического корабля Starliner фирмы Boeing во время испытательного беспилотного полета в декабре 2019 года. Тогда он вернулся на Землю, выйдя на нерасчетную орбиту и перерасходовав топливо из-за ошибки бортовых часов. Лишний маневр не позволил осуществить стыковку с Международной космической станцией (МКС). Однако это, как заявил эксперт консультативного совета по аэрокосмической безопасности NASA Пол Хилл, оказалось не самым печальным концом проваленной миссии. Была и еще одна ошибка, выявленная специалистами незадолго до схода с орбиты.

«Хотя эта ошибка была исправлена в полете, если бы этого не произошло, то это привело бы к неправильным включениям двигателя и неконтролируемому движению во время отделения для схода с орбиты, с возможностью катастрофического отказа корабля», — цитирует РИА Новости слова Хилла.

Консультативный совет по аэрокосмической безопасности NASA в связи с этими ошибками потребовал проверить процессы интеграции бортового программного обеспечения и тестирования в компании Boeing.

В январе Boeing заявила, что в NASA решают вопрос необходимости повторного беспилотного полета Starliner. На это потребуется 410 миллионов долларов.

Starliner, разработанный компанией Boeing, вместе с кораблем Crew Dragon от SpaceX, рассматриваются в качестве потенциальной замены для многоразовой пилотируемой транспортной системы Space Shuttle, выведенной из эксплуатации в 2011 году. Все последующие годы экипажи на МКС доставляют исключительно российские корабли «Союз».

Crew Dragon выполнил первый испытательный беспилотный полет на МКС в марте 2019 года. Ранее предполагалось, что Boeing и SpaceX организуют запуски с экипажами в первой половине 2020 года, чтобы получить сертификацию NASA для миссий на МКС.