Миссия не провалена: почему сбой в полете Starliner не расстроил Boeing

Космическому кораблю Starliner компании Boeing не удалось выполнить все задачи в рамках испытания, проводившегося в пятницу, 20 декабря. Во время запуска произошла нештатная ситуация, из-за чего корабль пришлось вернуть на Землю.

Напомним, что через 31 минуту после старта Starliner оказался на баллистической траектории, хотя должен был выйти на опорную орбиту. Руководители миссии приняли экстренное решение завершать полет.

Как сегодня заявили представители Boeing, если бы корабль сохранил баллистическую траекторию, то он бы мог снова вернуться в плотные слои земной атмосферы.

Тогда мы приняли решение, что нужно как можно дольше поддерживать включенные двигатели. Да, это привело к большому расходу топлива, но нам нужно было выяснить, что происходит. Оказалось, что во время запуска произошел сбой в компьютерной системе, из-за чего Starliner посчитал, что запуск двигателя для выхода на плановую орбиту уже произошел, поэтому повторно его включать нет необходимости, — рассказали руководители миссии.

Из-за этого корабль вышел не на ту орбиту. Несмотря на нештатную ситуацию, инженеры уверены, что если бы на борту находился экипаж, то сбой удалось бы быстро устранить.

Также резкое изменение планов миссии никак не повлияло на безопасность людей. Руководители полета смогли быстро принять верное решение, и аппарат отработал всю систему безопасности на отлично.

Но в результате сбоя не удалось произвести стыковку с МКС, на которую очень рассчитывали в Boeing. Из-за лишнего расхода топлива, которое потребовалось на изменение орбиты, баки были практически пустые, поэтому пришлось сократить полет с восьми до трех дней.

Вчера, 22 декабря, капсула Starliner вернулась в атмосферу и впервые в истории совершила парашютную посадку на сушу в США. Сообщается, что посадка прошла без проблем. Несмотря на то, что главная цель полета — стыковка с МКС — не произошла, возникшая ситуация помогла проверить все системы в экстренной ситуации.

Подобные ситуации во время тестовых полетов не редкость. Например, у главного конкурента Boeing — SpaceX — тоже первые испытания закончились неудачно. Весной 2019 года корабль Dragon 2 смог достичь МКС и даже вернуться на базу в Атлантический океан, однако после полета инженеры решили провести дополнительные испытания.



Напомним, что во время послеполетных проверок корабль взорвался. Так что гонка двух крупных компаний продолжается.