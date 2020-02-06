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Путин призвал убирать «вузы-пустышки»

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин призвал «последовательно убирать вузы-пустышки». Таких учебных заведений, сказал глава государства во время совместного заседания президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, в России «еще достаточно».

«Задача сложнее и шире, чем избавиться от подобных контор. Важно консолидировать ресурсный потенциал научных институтов и учебных заведений, и, если там это обосновано, ставить вопрос о юридическом объединении», — отметил Путин.

Он добавил, что речь идет не о «чисто механическом слиянии», а о поиске решений, которые «повысят научный статус, сделают должности вузовских профессоров и преподавателей престижными и хорошо оплачиваемыми, обеспечат значительный рост качества образования и научных исследований». Для этого, по мнению Путина, необходимы сетевое взаимодействие научных и образовательных сообществ, передает ТАСС.

Также президент обратил внимание, что невозможно изменить региональную высшую школу к лучшему, если не повысить уровень жизни в провинции. Владимир Путин попросил губернаторов и глав муниципалитетов помнить об этом.

Ранее Путин выступил против возвращение в вузы советской системы распределения. По его мнению, жизнь давно поменялась, поэтому лучше «сосредоточиться на создании условий для самореализации молодых людей, привлекательных стандартов жизни и учебы».

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