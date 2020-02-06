Путин выступил против возвращения в вузы советской системы распределения

Президент России Владимир Путин не видит смысла в возвращении в отечественные вузы системы распределения. По его мнению, жизнь давно поменялась, поэтому лучше «сосредоточиться на создании условий для самореализации молодых людей, привлекательных стандартов жизни и учебы».

Кроме того, Путин выступил против предложения о «расселении» студентов Москвы и Санкт-Петербурга. Президент констатировал, что не все региональные вузы могут конкурировать с ведущими столичными учебными заведениями.

«Выбор многих выпускников школ в регионах хорошо понимаю. Они уезжают в столицы, где и образование лучше, и жизнь интереснее. И зачастую уже не возвращаются молодые люди туда, где родились, выросли. Регионы теряют самое ценное при этом — таланты, кадры, молодежь», — цитирует Путина «Интерфакс».