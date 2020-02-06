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На лайнере Diamond Princess нашли новых зараженных коронавирусом

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© Twitter

© Twitter

Еще десять пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, поставленного на карантин в порту японского города Йокогама, оказались заражены коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявило 6 февраля Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Заболевших доставят в больницы японской префектуры Канагава. Пока их гражданство не сообщается.

Карантин на Diamond Princess был объявлен 3 февраля, когда стало известно, что на его борту находился зараженный пассажир, позднее выявленный в Токио. Лайнер досрочно завершил запланированный двухнедельный маршрут и встал в док у Йокогамы, недалеко от японской столицы. Медицинские чиновники прошли по каютам, чтобы проверить температуру и состояние здоровья каждого гостя.

Пневмония нового типа до этого дня была выявлена у десяти пассажиров судна. Всего на его борту находится около 3,7 тысячи человек. Среди них — жители более 50 государств, в том числе и 24 гражданина России.

Ранее похожая история приключилась с пассажирами круизного лайнера Costa Smeralda в Италии.

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