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У туристов с круизного лайнера не нашли коронавирус нового типа

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© Twitter

© Twitter

Медицинский анализ биоматериалов, собранных у пары туристов из Гонконга на борту круизного лайнера Costa Smeralda, показал, что они не заражены коронавирусом 2019-nCoV. Такое заключение сделали медики Национального института инфекционных заболеваний «Спалланцани» в Риме, сообщило агентство АНСА.

Заболевшая пассажирка из Китая и ее муж прибыли в миланский аэропорт Мальпенса из Гонконга 25 января. Затем они направилась в Савону, где поднялись на борт Costa Smeralda. Сейчас на судне находится 751 гражданин КНР, отмечает агентство. Круизный лайнер, пришвартованный в порту Чивитавеккья, во время своего путешествия заходил в Марсель, Барселону и Пальма-де-Майорку.

Интересно, как поведет себя мэр города, ранее устроивший скандал и не допустивший не берег пассажиров, уже проверенных медиками на борту Costa Smeralda.

По свежей информации, местные власти не намерены выпускать с судна кого-либо раньше утра 31 января.

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