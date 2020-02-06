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От коронавируса 2019-nCoV в мире умерли 564 человека

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© Pixabay

© Pixabay

Новым типом пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV по состоянию на утро 6 февраля заразились 27 648 человек. Опасная болезнь унесла уже 564 человеческие жизни. При этом 911 пациентов выздоровели. Об этом говорят свежие данные Национальной комиссии по здравоохранению, государственных и других СМИ КНР, которые ежедневно публикует издание South China Morning Post.

Общее число заболевших за сутки увеличилось на 3790 человек. Количество умерших возросло на 72, а поправившихся — на 154, что может говорить о положительной динамике.

На территории материкового Китая выявлено 27 405 случаев заражения (+3757) и произошло 492 летальных исхода. В Гонконге инфицирован 21 человек (+3), на Тайване — 11 (+1), в Макао — 10 (0).

В остальных странах Азии заболели 138 человек (+26), в Европе — 26 (0), в Северной Америке — 16 (+1), в Австралии — 14 (+2), в государствах «остального мира» — 7 (0).

Накануне стало известно о бегстве из инфекционного отделения больницы в Австрии пациентки, у которой заподозрили наличие коронавируса 2019-nCoV в организме. Однако позже диагноз не подтвердился.

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