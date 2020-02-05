У сбежавшей из клиники австрийки коронавирус не нашли

Коронавирус в крови жительницы Австрии, сбежавшей из клиники в Зальцбурге, не обнаружен. Она тайком покинула инфекционное отделение в ночь на 5 февраля. На поиски беглянки направили полицейских. В итоге 31-летнюю женщину обнаружили в собственном доме, пишет сайт телеканала ORF.

Врачи составили подробный список людей, с которыми недисциплинированная пациентка общалась во время побега. Вероятно, им нужно будет пройти обследование. Самой же беглянке предстоит провести в больнице весь срок, отведенный на карантин.

Гражданка Австрии обратилась к врачам после поездки в Новую Зеландию и на Тайвань. Описание симптомов, которые врачи услышали от нее по телефону, вынудило направить к женщине специальный автомобиль для перевозки инфицированных больных. Уж больно ситуация походила на новый тип пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, в Австрии не подтвержден ни один случай заражения «уханьским вирусом».

Тем временем самолеты ВКС РФ вывезли из Уханя 144 гражданина России и соседних стран в рамках эвакуации из-за новой пневмонии.