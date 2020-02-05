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Роспотребнадзор пообещал не выпустить коронавирус из центра в Тюмени

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© Владимир Смирнов/ТАСС

© Владимир Смирнов/ТАСС

Даже если кто-то из россиян, доставленных в Тюмень из Уханя, заражен коронавирусом 2019-nCoV, болезнь не вырвется за пределы реабилитационного центра. Такое обещание дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Все необходимые меры приняты, все организовано для того, чтобы при любом развитии ситуации, даже неблагоприятном, как вы сказали, ничего не произошло за периметром этого здания. Даже за стенами ничего не произойдет», — заявила Попова 5 февраля в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, врачи понимают серьезность и ответственность задачи, «уговаривать никого не пришлось, люди самоотверженные, профессиональные, осознанно делают свою работу». Персонал реабилитационного центра пройдет карантин вместе с пациентами, «выходить эти 14 дней из здания не будут», добавила глава Роспотребнадзора.

При этом сейчас, подчеркнула Попова, все эвакуированные из Уханя люди здоровы. Ни у кого нет признаков инфекционных заболеваний, в том числе и у четверых детей.

Накануне Россия провела эвакуацию своих граждан из Уханя, где зародилась вспышка нового типа пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Самолеты ВКС РФ вывезли 144 человека.

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