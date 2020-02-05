Число умерших от коронавируса 2019-nCoV выросло до 492 человек

Количество заболевших в Китае новым типом пневмонии, которую вызывает вирус 2019-nCoV, выросло до 23 858 по состоянию на утро 5 февраля. От опасной болезни умерло 492 человека. Первый летальный случай зафиксирован в Гонконге. Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению, государственных и других СМИ КНР, которые публикует издание South China Morning Post.

На территории материкового Китая инфекция выявлена у 23 648 человек (+3210). Умерло 490 пациентов (+65). В Гонконге болеют 18 жителей (+4, включая умершего), на Тайване — 10 (0), в Макао — 10 (+2).

В остальных странах Азии отмечено 112 случаев заражения (+16). Вне пределов Китая единственной жертвой остается приехавший из Уханя гражданин КНР, скончавшийся на Филиппинах.

В Европе число заболевших достигло 26 (+5), в Северной Америке — 15 (0), в Австралии — 12 (0) человек. На прежнем уровне остается показатель стран «остального мира» — 7 зараженных.

Впервые в инфографике появилось число выздоровевших пациентов. Сегодня их уже 757 человек. Это — позитивные новости.

Тем временем самолеты ВКС России вывезли из Уханя, откуда началось распространение вируса, 144 гражданина России и ряда соседних стран.

