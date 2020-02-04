Суд в Германии не дал убрать с церкви антисемитский барельеф

Высший окружной суд немецкого города Наумбург отказал еврейскому активисту Михаэлю Дитриху Дюльману, который требовал демонтировать «антисемитский» барельеф на фасаде протестанской кирхи Святой Марии в Виттенберге. Ранее такое же решение вынесли судьи окружного суда Дессау. Но 76-летний пенсионер из Бонна, которому приходится компенсировать судебные расходы, не намерен сдаваться.

«Я привык к поражениям, но готов испить до дна весь правовой процесс», — цитирует его слова издание Spiegel.

По мнению Дюльмана, барельеф, относящийся к так называемым «Юдензау», является постоянным, ежедневным оскорблением для всех евреев.

В немецкой народной культуре подобные «еврейские свиньи» появились еще в XIII веке и оставались популярными в течение 600 лет. Скульптурами разного размера декорировали стены церквей. На них изображались кощунственные для любого семита контакты со свиньей — «нечистым животным» по Торе и воплощением дьявола для христиан.

В Виттенберге изображение — столь же антисемитское, сколь и непристойное, в чем нет никаких сомнений, отмечает издание. 800-летний барельеф из песчаника показывает, как раввин смотрит свинье в задний проход, в то время как еврейские дети пьют молоко из сосков животного.

Член немецкой еврейской общины Михаэль Дитрих Дюльман уверен, что любые «Юдензау» в принципе являются уничижением иудаизма и пропагандой антисемитизма. При этом, как заявил истец суду, кирха в Виттенберге — одно из наиболее популярных туристических мест. Именно здесь проповедовал Мартин Лютер во время Реформации. Тысячи людей со всего мира ежедневно видят этот оскорбительный барельеф.



Суд также выслушал и представителя церкви Святой Марии, который заявил, что произведение, безусловно, является «оскорбительным», однако в то же время это — часть мирового культурного наследия. Церковь с грустью признает, что есть те, кто будет чувствовать себя обиженным и оскорбленным барельефом. Но в 1988 году после консультации с еврейской общиной был создан сайт памяти, включающий в себя изображение «Юдензау», а также мемориальная доска на земле под ним и информационное табло в память о шести миллионах евреев, погибших в Холокосте.



Согласно решению суда, барельеф останется на прежнем месте. Сам по себе он «может считаться оскорблением для евреев в соответствии с сегодняшними ценностями». Тем не менее, «особые обстоятельства» также должны быть приняты во внимание: поскольку «Юдензау» нависает над мемориальной доской, он является «частью культуры поминовения и памяти», отметили судьи. Кроме того, «скульптура в ее нынешнем контексте не носит оскорбительного характера и не нарушает личных прав истца». Иск был отклонен.

Дюльман уже был знаком с подобным аргументом — ранее его приводил суд низшей инстанции. При этом не все представители церкви поддерживают такое мнение. Некоторые считают, что спорная скульптура хорошо смотрелась бы в музее. И все же истец произнес эмоциональную речь на слушании, подчеркнув, что это — скандал, символизирующий антисемитизм церковников и общества.

Судебный процесс проходил на фоне общенациональных дебатов в Германии, посвященных растущей ненависти в отношении евреев. В прошлом году антисемит убил двух человек возле синагоги в Галле.

Сейчас в разных городах Германии и других стран Европы насчитывается примерно два десятка подобных средневековых скульптур. При нацистах организовывались специальные экскурсии для школьников, во время которых детей водили смотреть «Юдензау». В просторечии термин до сих пор означает неонацистское оскорбление в адрес евреев.

