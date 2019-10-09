Стали известны подробности ЧП со стрельбой у синагоги в Германии

Установлена личность мужчины, который в полдень 9 октября открыл стрельбу возле синагоги в немецком городе Галле.

Как сообщает Spiegel, нападавшим оказался 27-летний житель федеральной земли Саксония-Анхальт, придерживающийся праворадикальных взглядов и действовавший из антисемитских побуждений.

По данным издания, ранее у него не было проблем с законом. Установлено также, что подозреваемый действовал без сообщников.

В настоящее время полиция изучает кадры, на которых злоумышленник оскорбляет представителей еврейской общины и мигрантов.

В Twitter-аккаунте газеты «Известия» было опубликовано видео, запечатлевшее стреляющего мужчину. На кадрах видно, как он в каске и камуфляже делает прицельные одиночные выстрелы из ружья.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию, стрелявший целился в двери и окна синагоги, а его первой жертвой стала случайная прохожая.

Кроме того, преступник привел в действие возле здания самодельное взрывное устройство и совершил нападение на турецкую закусочную, расположенную в пяти минутах ходьбы от синагоги. Он бросил в кафе пиротехническое изделие и выстрелил в витрину, в результате чего погиб один человек.

Затем злоумышленник сел в арендованный заранее автомобиль и уехал из города. Задержать его удалось только после того, как он врезался в грузовик. По данным местных СМИ, его госпитализировали и прооперировали.

Как сообщал ранее «Ридус», в результате инцидента были убиты два человека.

