В ГИБДД назвали число ДТП и погибших в них в январе 2020 года

По итогам января 2020 года в России произошло более 11 тысяч аварий, в ДТП погибли около 1200 человек, а 15 тысяч горожан пострадали.

С прошлого года показатель смертности вырос на 7%, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» замначальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин.

Он также уточнил, что 60% погибших — пешеходы.

По его словам, данные цифры вызывают у Госавтоинспекции большое беспокойство, поскольку в ведомстве ожидали снижения таких трагичных показателей, однако в новом году уменьшилось только количество раненых и самих аварий.

В качестве факторов, повлиявших на такую безрадостную статистику, Понарьин назвал необычно теплую и бесснежную погоду для января. Он также отметил, что дороги были темные и скользкие, а неблагоприятную ситуацию на них осложняли местами неосвещенные пешеходные переходы и темная одежда пешеходов, из-за которой водители порой просто их не замечали.

В этой связи Понарьин призвал надевать на себя и на детей светоотражающие элементы. «Самосохранение играет важную роль», — цитирует его kp.ru.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2019 года смертность на платных дорогах, находящихся в управлении госкомпании «Автодор», снизилась на 17,8%. При этом количество ДТП уменьшилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.