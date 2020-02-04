В ГИБДД назвали число ДТП и погибших в них в январе 2020 года
- 04 февраля 2020, 22:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По итогам января 2020 года в России произошло более 11 тысяч аварий, в ДТП погибли около 1200 человек, а 15 тысяч горожан пострадали.
С прошлого года показатель смертности вырос на 7%, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» замначальника ГУОБДД МВД РФ Олег Понарьин.
Он также уточнил, что 60% погибших — пешеходы.
По его словам, данные цифры вызывают у Госавтоинспекции большое беспокойство, поскольку в ведомстве ожидали снижения таких трагичных показателей, однако в новом году уменьшилось только количество раненых и самих аварий.
В качестве факторов, повлиявших на такую безрадостную статистику, Понарьин назвал необычно теплую и бесснежную погоду для января. Он также отметил, что дороги были темные и скользкие, а неблагоприятную ситуацию на них осложняли местами неосвещенные пешеходные переходы и темная одежда пешеходов, из-за которой водители порой просто их не замечали.
В этой связи Понарьин призвал надевать на себя и на детей светоотражающие элементы. «Самосохранение играет важную роль», — цитирует его kp.ru.
Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2019 года смертность на платных дорогах, находящихся в управлении госкомпании «Автодор», снизилась на 17,8%. При этом количество ДТП уменьшилось на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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