ЛДПР предложила внести в Конституцию понятие «русский народ»

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) изложила свое видение поправок в Конституцию Российской Федерации. Начать предлагается прямо с преамбулы, заменив понятие «многонациональный народ Российской Федерации» иным термином — «русский и другие народы». Предложения по конституционной реформе опубликовал в Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

ЛДПР предлагает проводить выборы только по партийным спискам, ограничить число мест для одной политической партии в Госдуме 40% мандатов, а также дать Думе право не только утверждать, но и прекращать полномочия членов правительства.

В числе предложений — закрепление недр в собственность государства, ликвидация национальных границ внутри страны, отмена приоритета международного права и запрета на идеологию.

Не оставлена без внимания и социальная политика. Предлагается закрепить в Конституции индексацию пенсий не реже одного раза в год.

Президентский проект закона о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» принят Государственной думой России в первом чтении 23 января. Поправки принимаются рабочей группой до 14 февраля.



Действующая Конституция Российской Федерации была принята народом России 12 декабря 1993 года.

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», — гласит нынешняя преамбула Основного закона страны.