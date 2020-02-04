найти ×
   
  • USD -0.47
    63.43
  • EUR -0.67
    70.13
СохранитьСохранено0
×

-203575

Работа общественников над поправками к Конституции продлится до 14 февраля

Small f632c44589

Работа общественников над предложениями по поправкам к Конституции РФ будет продлена до 14 февраля. Об этом сообщил сопредседатель соответствующей рабочей группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Мы сопредседателями обратились к президенту и Госдуме с просьбой о продлении срока работы над поправками. И вчера совет Госдумы принял решение о продлении нашей работы до 14-го числа. Теперь у нас новый срок, когда закроется соответствующий период для внесения поправок и предложений», — сказал Клишас.

Он отметил, что спешки никакой нет, однако «расслабляться не стоит», передает РАПСИ.

«Мы нарастили темп работы, структурировались по группам, и объём постоянно растёт», — заключил Клишас.

С предложением внести поправки в Конституцию выступил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Госдума приняла проект в первом чтении. Рабочая группа по работе над изменениями планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта.

Поправки Путина в основной закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Лечение творчеством: что такое арт-терапия и чем она полезна
3019252читать позжечитаю позже
Здоровье
Ученые оценили вред сигаретных окурков
3023462читать позжечитаю позже

главное


Животные
Спорт
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии

Дополнительные проблемы создали стюарды, бросившиеся его ловить.

3211249читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику13 декабря 2019

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

26228376читать позжечитаю позже