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Число жертв коронавируса в Китае достигло 426

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© Pixabay

© Pixabay

Количество зараженных вирусом 2019-nCoV жителей Китая по состоянию на утро 4 февраля достигло 20 622. От нового типа пневмонии скончались 426 человек. Таковы данные Национальной комиссии по здравоохранению, государственных и других СМИ КНР, опубликованные South China Morning Post.

По-прежнему лишь один летальный исход зафиксирован вне территории материкового Китая. В континентальной части страны проживает и большинство заболевших — 20 438 человек.

В Гонконге заражено 15 жителей, на Тайване — 10, в Макао — восемь. Эти цифры за сутки не изменились.

В остальных странах Азии выявлены 96 заболевших (+1). За границами КНР до сих пор скончался лишь один пациент — гражданин Китая, приехавший из Уханя на Филиппины.

В Европе число зараженных снизилось до 21 (-2), в Северной Америке — выросло до 15 (+3), в Австралии осталось прежним — 12 человек. На два случая заражения увеличился показатель стран «остального мира» — 7 (+2).

В Россию тем временем запретили прилетать практически всем иностранцам из Китая. При этом сделан ряд исключений.

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