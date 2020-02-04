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Россия временно ограничила въезд иностранцев из Китая

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© Википедия

© Википедия

Граждане большинства иностранных государств с 4 февраля не смогут попасть на территорию России через пункты пропуска в российских аэропортах. Исключение сделано лишь для Шереметьево. Запрет на въезд не коснется владельцев паспортов стран Евразийского экономического союза, обладателей вида на жительство в РФ, членов официальных делегаций и экипажей самолетов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства Российской Федерации.

Кабинет министров принял такое решение «в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с территории Китайской Народной Республики и в соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации „О Государственной границе Российской Федерации“ и статьей 31 Федерального закона „О санитарноэпидемиологическом благополучии населения“», — отмечается в документе.

Временные ограничения на въезд вступают в силу в полночь 4 февраля. Ответственность за исполнение распоряжения правительства возложено на профильные ведомства.

«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут московского времени 4 февраля 2020 года временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Китайской Народной Республики в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, кроме воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Москва (Шереметьево), за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации», — сказано в опубликованном документе.

Органам исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых находятся воздушные пункты пропуска через государственную границу, предписано «оказывать соответствующим федеральным органам исполнительной власти содействие в организации и проведении работы, связанной с выполнением настоящего распоряжения», а также «проводить соответствующую разъяснительную работу среди населения».

Тем временем российский вирусолог заявил, что у отечественных специалистов могут возникнуть проблемы с созданием вакцины против нового коронавируса. Причиной этого стал отказ Китая предоставить образцы штамма.

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