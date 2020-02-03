Отсутствие штамма коронавируса в России осложнит разработку вакцины

Китай поделился с Россией и другими странами информацией о расшифрованном геноме коронавируса 2019-nCoV, однако, несмотря на неоднократные запросы российского руководства, до сих пор не передал его образец. Отсутствие самого штамма создает трудности для отечественных ученых, которые не могут воссоздать его в собственной лаборатории. Это означает, что нельзя точно понять особенности вируса. Приходится доверять информации китайских коллег, от которых поступают довольно противоречивые данные, заявил анонимный источник «Комсомольской правды», являющийся опытным вирусологом.

«Отсутствие образца вируса для нас на самом деле критично. Потому что, насколько мне известно, в России сегодня нет лаборатории, которая была бы способна полноценно и достоверно воссоздать сам вирус на основе его генетической информации. Такие лаборатории есть, например, в США, Германии», — заявил собеседник издания.

Российским ученым при этом удалось создать диагностический тест для выявления вируса в организме человека. Информации, предоставленной китайскими коллегами, для этого оказалось вполне достаточно.

Можно было бы получить образец коронавируса от двух больных, находящихся на территории России, признал вирусолог.

«Для этого пациент должен дать согласие на довольно сложную диагностическую процедуру — бронхоскопию (через нос или горло в бронхи вводится гибкий зонд). Требуется получить особый биоматериал — бронхоальвеолярный смыв. Именно из него выделяется респираторный вирус», — сказал он.

При этом операция не дает гарантии на успех. Тем более что «российские» пациенты перенесли инфекцию довольно легко, а это снижает шансы найти вирус в организме.

Руководитель штаба по противодействию распространению коронавируса вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что российские ученые разрабатывают необходимую вакцину, даже несмотря на отсутствие штамма, используя лишь полученную от китайцев генетическую информацию. Однако подобные условия могут создать трудности на финальных этапах работы и заметно снизить эффективность итогового результата, сказал в заключении собеседник «Комсомольской правды».

Тем временем ребенок гражданина России и его жены-китаянки, которые покинули КНР из-за вспышки коронавируса, может быть депортирован в Китай. У малыша возникли сложности с получением гражданства.