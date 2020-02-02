Обломки пролетевшего над Тюменью болида пока не найдены

Никаких следов яркого болида, пролетевшего в небе над Тюменью в ночь на 30 января, на земле пока обнаружить не удалось, хотя к вероятному месту падения был направлен поисковый отряд. Ученые считают, что размер космического тела был достаточно большим.

«Я думаю, он был хорошего размера, метрового размера. Челябинский метеорит был 19 метров, этот поменьше», — сказал РИА Новости профессор физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Гроховский.

По его словам, в районе вероятного падения метеорита сейчас пурга. Кроме того, в тех местах тайга и болота, что делает местность труднопроходимой. «Это за Тюменью, где идет Транссибирская магистраль», — пояснил ученый.

Экспедиция УрФУ 1 февраля провела работы в районе Тюмени, не добилась результатов и вернулась обратно на следующий день. Ученым могли бы оказать помощь записи с видеокамер в районе города. С помощью записей можно было бы более точно определить место, где пролетел болид. Видеоматериалы ищут, но пока их мало, поскольку событие произошло глубокой ночью.



«Пока наблюдения были в Омске, в Озерске, в соседних областях — но это все далеко…», — пояснил Гроховский.

Полет болида в небе северо-восточнее Тюмени зафиксировали в ночь с 29 на 30 января. Это произошло севернее Транссибирской магистрали, между железной дорогой и рекой Тавдой. Метеор несколько раз ярко вспыхнул по непонятным пока причинам, и на высоте около 20 километров прекратил свечение.

Интересно, что в тот же день крупный метеор был отмечен в небе над Испанией. Ученые полагают, что упавшее тело было настолько крупным, что его фрагменты могли долететь до поверхности планеты.