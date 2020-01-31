Камеры сняли первый метеор 2020 года в Испании

Первый метеор 2020 года пронесся в небе Испании в 0:08 утра 29 января. Интересное явление зафиксировали видеокамеры проекта SMART, целью которого является обнаружение «пришельцев из космоса» в атмосфере Земли.

Вероятный обломок астероида, вспыхнув в результате трения о воздух, образовал огненный шар, который был виден с расстояния более 400 километров. Его яркость оказалась больше, чем у полной Луны. Изображения метеора получили из обсерваторий Калар-Альто (Альмерия), Ла-Сагра (Гранада) и Севильи, а также других станций SMART в разных частях Андалусии.

Несколько свидетелей, большей частью из провинций Севилья, Кадис и Уэльва, связались с представителями SMART, сообщив о наблюдении огненного шара. Событие проанализировал сотрудник Института астрофизики Андалусии (IAA-CSIC) Хосе Мария Мадьедо. По его данным, камень, породивший это явление, вошел в атмосферу со скоростью около 61 тысячи километров в час над северной частью провинции Кадис. Объект раскалился и вспыхнул на высоте около 91 километра затем продвинулся на северо-восток в сторону провинции Севилья и погас уже на высоте около 20 километров, находясь практически над городом Арааль.



Обычно подобные объекты полностью разрушаются в полете. Однако предварительный анализ данного события показывает, что в этом случае небольшая часть материала могла пережить столь резкое прохождение сквозь атмосферу Земли и достичь поверхности в форме метеорита. Сейчас проводятся дополнительные расчеты, которые позволят определить его массу.

Проект SMART проводит постоянный мониторинг атмосферы Земли с целью регистрации и изучения воздействия на нее различных объектов Солнечной системы.

Недавно в Государственном историческом музее Челябинской области заявили о «самопроизвольно» поднявшимся куполе над фрагментом знаменитого метеорита, падение которого в 2013 году вызвало общественный резонанс.