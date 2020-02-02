Ученый объяснил, почему старение можно только замедлить

Человечество в обозримом будущем не сможет победить старение окончательно, заявил на научном мини-фестивале «БиоПросвет» руководитель отдела молекулярной генетики биотехнологической компании Дмитрий Мадера.

По его словам, стареют все по-разному.

Например, люди с заболеванием прогерия или синдромом Дауна стареют раньше других, а у долгожителей старение протекает медленнее, многие из них и в 100 лет выглядят на 70.

Говоря о способах измерения старения, Мадера отметил, что, если человек выглядит старше своего возраста, ему стоит задуматься о состоянии своего здоровья.

Он также рассказал об «эпигенетических часах» — еще одном методе определения биологического возраста. В его основе лежат изменения эпигенома, а именно метилирование ДНК, которое представляет собой один из механизмов регуляции экспрессии генов. Метилирование играет одну из ключевых ролей в процессах развития и старения. Его можно использовать в качестве молекулярных часов для определения биологического возраста, который коррелирует с паспортным, но не абсолютно.

«Существующие исследования косвенно указывают, что, используя голодание, коррекцию генома, фармакологию, человечество, возможно, способно отодвинуть возраст предельной продолжительности жизни, но не до бесконечности», — цитирует Мадеру газета «Новые Известия».

Ученый допускает, что в итоге рекордную продолжительность жизни можно сдвинуть со 122 лет до 150, однако это совсем не означает, что все будут жить до 150, точно так же, как немногие доживают в наши дни до 100 лет.

По мнению Мадеры, кривая вероятности смерти останется прежней. Сейчас она относительно высокая от рождения до года, самая низкая в 10 лет и растущая экспоненциально от 11 и выше. «Можно слегка изменить кинетику процесса, но не остановить его», — приводит его слова издание.

Ранее «Ридус» писал о том, что специалисты Исследовательского центра болезни Альцгеймера Стэндфордского университета определили три этапа старения человеческого организма на основании анализа крови.