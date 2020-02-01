Захар Прилепин и Стивен Сигал собираются влиять на элиты в РФ

В Москве объявлено о создании новой политической партии «За правду». Её основателем является писатель Захар Прилепин. Кроме того, в партию вошли актеры Иван Охлобыстин и Стивен Сигал, политолог Александр Казаков и музыкант Вадим Самойлов.

По словам Прилепина, главная задача новой партии — привлечь к участию в политической жизни страны как можно больше неравнодушных людей, чтобы затем «влиять на элиты».

Большая часть элит сформирована в либеральной повестке. Случись смута, и многие из них присягнут самозванцу. Поэтому мы будем влиять на элиты и замещать в случае необходимости. Мы не против всего плохого, мы не за все хорошее, мы за правду, — пояснил Прилепин сторонникам.

Он добавил, что партия «За правду» планирует победить на выборах в Госдуму, которые состоятся в 2021 году. «Это задача минимум, — отметил Прилепин. — Наши планы куда шире».

Примечательно, что организаторы мероприятия подключили писателя к детектору лжи, чтобы проверить на искренность. Как заверил ведущий Эдуард Бояков, аппарат показал, что у Прилепина «болит сердце за Родину».



Писатель Захар Прилепин

Иван Охлобыстин в свою очередь заявил, что партия должна напомнить мировому сообществу о «великой миссии русской цивилизации». Это миссия, по мнению Охлобыстина, заключается в том, чтобы «не дать миру уничтожить себя».



«Дабы исполнить эту миссию, Россия обязана не только владеть оружием, но и обеспечить достойную жизнь старикам и молодежи», — подчеркнул актер.

Актер Иван Охлобыстин.

Далее Охлобыстин высказался по поводу действующей Конституции. Его смущает 13 статья основного закона, запрещающая какую-либо идеологию в государстве. «Эта статья мешает нам выяснить для себя, что можно, а что нельзя», — заключил соратник Прилепина.

Самым немногословным в этой компании был американский актер Стивен Сигал. Он просто сказал, что выступает за мир во всем мире. Говорить Сигалу пришлось с переводчиком, однако с залом он попрощался на русском, что привело присутствующих на мероприятии граждан в неописуемый восторг.

Актер Стивен Сигал.

Стоит заметить, что Захар Прилепин входит в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции РФ. Также он возглавляет проект «Добровольцы культуры» Общероссийского народного фронта. Одна из инициатив этого проекта — создание в Омске народного музея Егора Летова.

