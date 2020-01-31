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Найдено лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус

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© STRINGER / EPA / ТАСС

© STRINGER / EPA / ТАСС

Лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус.

Как передает Синьхуа, это свойство препарата обнаружили ученые из шанхайского фармакологического института китайской академии наук и института вирусологии Уханя.

В состав лекарственного средства входят японская жимолость, шлемник байкальский и форсайтия повислая, которые снимают жар и выводят токсины. Кроме того, препарат обладает широкими противовирусными и антибактериальными свойствами, а также повышает иммунную функцию организма.

В 2003 году исследователи шанхайского фармакологического института обнаружили, что с помощью Shuanghuanglian Koufuye можно бороться с атипичной пневмонией. Затем более 10 лет ученые продолжали изучать эффективность препарата в борьбе с рядом вирусов гриппа, тяжелым острым респираторным синдромом и ближневосточным респираторным синдромом. Противовирусный эффект был зафиксирован во всех случаях.

В настоящее время проводятся клинические испытания препарата, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что ученые в Гонконге уже разработали вакцину против коронавируса, вспышка которого началась в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань. При этом использовать ее можно будет только после клинических испытаний, которые могут занять довольно много времени.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала тех, для кого особенно опасен коронавирус, а также дала рекомендации по профилактике заражения.

Напомним, масштабы вспышки болезни, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, превысили показатели распространения атипичной пневмонии 2002—2003 годов, также возникшей в Китае и ставшей одной из самых серьезных в XXI веке. Число пораженных «уханьским вирусом» уже достигло 9480. 17 лет назад заболели 8437 человек. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к утру 31 января от «уханьского вируса» в Китае скончались 213 больных.

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