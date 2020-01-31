Найдено лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус

Лекарство китайской медицины под названием Shuanghuanglian Koufuye может сдерживать коронавирус.

Как передает Синьхуа, это свойство препарата обнаружили ученые из шанхайского фармакологического института китайской академии наук и института вирусологии Уханя.

В состав лекарственного средства входят японская жимолость, шлемник байкальский и форсайтия повислая, которые снимают жар и выводят токсины. Кроме того, препарат обладает широкими противовирусными и антибактериальными свойствами, а также повышает иммунную функцию организма.

В 2003 году исследователи шанхайского фармакологического института обнаружили, что с помощью Shuanghuanglian Koufuye можно бороться с атипичной пневмонией. Затем более 10 лет ученые продолжали изучать эффективность препарата в борьбе с рядом вирусов гриппа, тяжелым острым респираторным синдромом и ближневосточным респираторным синдромом. Противовирусный эффект был зафиксирован во всех случаях.

В настоящее время проводятся клинические испытания препарата, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что ученые в Гонконге уже разработали вакцину против коронавируса, вспышка которого началась в середине декабря 2019 года в китайском городе Ухань. При этом использовать ее можно будет только после клинических испытаний, которые могут занять довольно много времени.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала тех, для кого особенно опасен коронавирус, а также дала рекомендации по профилактике заражения.

Напомним, масштабы вспышки болезни, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, превысили показатели распространения атипичной пневмонии 2002—2003 годов, также возникшей в Китае и ставшей одной из самых серьезных в XXI веке. Число пораженных «уханьским вирусом» уже достигло 9480. 17 лет назад заболели 8437 человек. По данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к утру 31 января от «уханьского вируса» в Китае скончались 213 больных.

