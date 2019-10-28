Начальника полиции подмосковного Ступино задержали при получении взятки

В подмосковном Ступино задержали с поличным начальника полиции, а также и. о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при получении взятки в размере 500 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Кроме того, задержаны двое оперуполномоченных вышеназванного подразделения.

Задержание проводилось сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России при взаимодействии с УФСБ России по Москве и Московской области 28 октября.

По словам Волк, в настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы, отмечает РЕН ТВ.

Как сообщал «Ридус», десять дней назад в Москве при получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей задержали двух высокопоставленных сотрудников полиции из районного отдела «Дорогомилово».