Начальника полиции подмосковного Ступино задержали при получении взятки
- 28 октября 2019, 18:21
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В подмосковном Ступино задержали с поличным начальника полиции, а также и. о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при получении взятки в размере 500 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Кроме того, задержаны двое оперуполномоченных вышеназванного подразделения.
Задержание проводилось сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России при взаимодействии с УФСБ России по Москве и Московской области 28 октября.
По словам Волк, в настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы, отмечает РЕН ТВ.
Как сообщал «Ридус», десять дней назад в Москве при получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей задержали двух высокопоставленных сотрудников полиции из районного отдела «Дорогомилово».
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