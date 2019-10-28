найти ×
   
  • USD
    63.87
  • EUR
    70.84
СохранитьСохранено0
×

-1012167

Начальника полиции подмосковного Ступино задержали при получении взятки

Small default
© ТАСС/ Сергей Карпов

© ТАСС/ Сергей Карпов

В подмосковном Ступино задержали с поличным начальника полиции, а также и. о. начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при получении взятки в размере 500 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Кроме того, задержаны двое оперуполномоченных вышеназванного подразделения.

Задержание проводилось сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России при взаимодействии с УФСБ России по Москве и Московской области 28 октября.

По словам Волк, в настоящее время материалы в отношении задержанных переданы в следственные органы, отмечает РЕН ТВ.

Как сообщал «Ридус», десять дней назад в Москве при получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей задержали двух высокопоставленных сотрудников полиции из районного отдела «Дорогомилово».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00393

Вышел новый релизный трейлер знаменитых гонок «Need for Speed Heat»

Small fe7f379721

Совсем скоро уже выйдет «Need for Speed Heat», и в честь этого издатель выпустил новый релизный трейлер игры, с которым мы можем насладиться приятной графикой и пропитаться адреналином уличных гонок.

«Need for Speed Heat» — двадцать четвёртая часть популярнейшей серии и «прославилась» тем, что о её выпуске стало известно совсем недавно, прямо перед релизом. Разработку держали в строгой тайне, потому анонс многих удивил.

Новая часть знаменитых гонок порадует двумя режимами заездов: дневными и нелегальными ночными, когда полицейские натурально сходят с ума и злобно прессуют гонщиков на улицах. Днем вы сможете зарабатывать деньги, а ночные заезды даны вам для того, чтобы повышать свой рейтинг.

«Need for Speed Heat» выйдет на всех платформах 8 ноября 2019 года, так что уже совсем скоро вы сможете сами оценить, насколько она удалась.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов
1013137читать позжечитаю позже
Экономика
Эксперты ВШЭ дали России «год-полтора» до кризиса
-5134903читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Интернет
«Шалтай-Болтай здоров»: тренировка хирургов на яйце произвела фурор в Сети

Будущие врачи отрабатывают приемы на самой разнообразной еде.

3022193читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни21 августа

До похудения женщина весила 168 кг и употребляла 3500 калорий ежедневно.

6027382читать позжечитаю позже