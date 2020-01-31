Срок грозит сотруднику магазина, угрожавшему клиенту игрушечным пистолетом

В отношении сотрудника одного из калининградских магазинов, угрожавшего посетителю игрушечным пистолетом, возбуждено уголовное дело.

Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

По данным следствия, житель города Светлого сообщил в полицию о том, что в магазине неизвестный мужчина угрожает ему оружием. Выяснилось, что посетителя магазина заподозрили в краже продуктов и отказались выпускать на улицу. В результате возникшего конфликта подозреваемый принес из служебного помещения пистолет и потребовал от клиента сознаться в краже, при этом угрожая прострелить ему ногу.

Испуганный мужчина стал клясться, что ничего не воровал, а поскольку наставленный на него железный макет оружия выглядел довольно правдоподобно, он вызвал полицию.

«Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли игрушечное оружие и выяснили, что оно является точной копией израильского пистолета-пулемета», — говорится в сообщении.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что пранкер Хиза (Хизри Запиров) из Дагестана и двое актеров инсценировали перестрелку полиции с подозрительной личностью, у которой стражи порядка пытались проверить документы. По сюжету розыгрыша «подозрительный тип» выхватывает пистолет и стреляет в полицейских, после чего угрожает оружием свидетелям «перестрелки». Хотя при съемках ролика использовался муляж пистолета, а «полицейская машина» была обычным авто с наклейками и мигалкой, прохожие принимали все за чистую монету и впадали в панику. У одной из девушек, проходившей по двору, случилась истерика, и пранкеру пришлось ее успокаивать.

В беседе с «Ридусом» юристы признались, что до состава уголовного преступления не хватает доказательств.