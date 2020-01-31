Коронавирус у китайцев из отеля в Москве не обнаружен

Группе китайских туристов из отеля Four Seasons госпитализация не потребовалась. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, кроме женщины, у которой выявлены легкие признаки ОРВИ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского департамента здравоохранения.

Представители оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом подчеркнули, что информация о высокой температуре у китайских туристов является неверной. Врачи скорой помощи приезжали к ним из-за «повышенного внимания ко всем обращениям граждан из Китайской народной республики».

«Врачи осмотрели всех туристов на месте, информация о якобы высокой температуре у восьми человек не соответствует действительности. Только у одной пациентки были легкие признаки ОРВИ. Все обследованные находятся в удовлетворительном состоянии, в связи с чем госпитализация никому не потребовалась», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы департамента.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 14 китайцев, проживающих в гостинице Four Seasons в центре Москвы, пожаловались на плохое самочувствие. К ним приехали врачи скорой помощи из-за высокой температуры.